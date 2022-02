Rode Kruis opent giro 5125 voor hulp in Oekraïne en omliggende landen

Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van mensen in Oekraïne. Daarom roept de hulporganisatie alle strijdende partijen op om het humanitair oorlogsrecht te respecteren en burgers die niet meedoen aan de strijd te beschermen. Ook moeten Rode Kruis-hulpverleners hun werk veilig kunnen doen.

Sinds afgelopen week repareert het Rode Kruis belangrijke watervoorzieningen in Oost-Oekraïne. Deze waren beschadigd geraakt door het opgelaaide geweld in het gebied. Ook heeft het Rode Kruis duizenden liters water gebracht naar belangrijke plekken in de regio Donetsk, zoals ziekenhuizen.

Hulpverleners van het Rode Kruis verlenen al jaren hulp in Oekraïne en staan ook nu paraat om te helpen. Het Rode Kruis in Oekraïne en de Rode Kruis-verenigingen in aangrenzende landen inventariseren wat voor hulp er de komende tijd precies nodig is.