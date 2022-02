Nederlands trefpunt in Lviv dicht vanwege veiligheid

Het Nederlandse trefpunt in het Oekraïense Lviv sluit vanwege de onvoorspelbare veiligheidssituatie in het land. Ook het Nederlandse consulaat in Lviv gaat noodgedwongen dicht. Om toch in contact te blijven met Nederland, kunnen Nederlanders in Oekraïne 24 uur per dag bellen met het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247.

Sinds de inval van Russische strijdkrachten is de veiligheidssituatie in heel Oekraïne onvoorspelbaar. Ook in Lviv, in het westen van het land, verslechtert de veiligheidssituatie.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft daarom besloten dat het niet langer verantwoord is dat ambassadeur Jennes de Mol en zijn team in Oekraïne blijven. Eerder waren zij vanuit Kyiv al uitgeweken naar het Nederlandse steunpunt in Lviv. Nu vertrekken ze naar Polen, waar ze hun werk voortzetten.

Trefpunt Lviv

Na sluiting van het steunpunt kan Nederland in Oekraïne zelf nog weinig voor Nederlanders betekenen. Nederland kijkt wat er mogelijk is om op korte termijn alternatieven te bieden, bijvoorbeeld voor mensen die reisdocumenten nodig hebben om het land te verlaten.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders vastzitten in Oekraïne vanwege een gebrek aan reisdocumenten.

Het trefpunt in Lviv was half februari ingericht om noodhulp te verlenen aan Nederlanders die het land wilden verlaten. De afgelopen dagen heeft zich een tiental Nederlanders in Lviv gemeld.

Geen evacuatie

Er is geen sprake van evacuatie door de Nederlandse overheid, niet voor Nederlanders en ook niet voor lokale medewerkers van de ambassade.

Contact

Om toch in contact te blijven met Nederland, kunnen Nederlanders 24 uur per dag bellen met het contactcenter Nederlandwereldwijd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247247247.