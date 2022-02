Nieuwe bijdrage van militaire goederen aan Oekraïne

Het plan is dat de wapens -voor defensief gebruik- zo snel mogelijk naar Oekraïne gaan. De bedoeling is dat het land zich op die manier beter kan verdedigen tegen Rusland. Dat zette gisterochtend vroeg een grootschalige aanval in.

Voor dit verzoek heeft volgens de minister een zorgvuldige, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden verkorte, toetsing aan de wapenexportcriteria plaatsgevonden, zo schrijft ze aan de Kamer.

De Stinger is een draagbaar wapen, waarmee vanaf de schouder wordt gevuurd. Het is vooral bedoeld om grondobjecten en –troepen te beschermen tegen vliegtuigen en helikopters op een afstand van 500 meter tot 5 kilometer. De Stinger kan dankzij de infrarood geleide zoekkop zelfstandig een doel volgen na afvuren.

Eerste goederen onderweg

Gisteravond is het eerste deel van de eerder beschikbaar gestelde goederen naar Oekraïne verzonden. Nederland kampt net als andere landen met logistieke uitdagingen, die de bondgenoten samen proberen op te lossen. Onder de beschikbaar gestelde goederen zitten onder meer helmen, scherfvesten en scherpschuttersgeweren.

Verplaatsing oefening naar Roemenië

In verband met de situatie in Oekraïne, wordt een reeds geplande oefening van de landmacht verplaatst van Duitsland naar Roemenië. Deze oefening staat binnenkort op de agenda. Defensie draagt op die manier bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid van de NAVO in Roemenië. Dit is besloten na een oproep van de secretaris-generaal van de NAVO.