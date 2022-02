Ollongren spreekt met Nederlandse militairen in Litouwen

“Ik heb diep respect voor jullie. Meer dan ooit geldt dat jullie inzet niet voor niets is.” Dat zei minister Kajsa Ollongren zondag via een videoverbinding tot de Nederlandse militairen in Litouwen, dat aan Rusland grenst.

Ze sprak met hen over de onzekerheid van de ontzettend dreigende situatie sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen.

Ze zei te beseffen dat het extra zwaar is voor het thuisfront van de militairen, nu die ver weg zijn en er zoveel gebeurt.

Vechten voor hun land

“We zien de dodelijke en verwoestende gevolgen van de laffe aanval op Oekraïne. Duizenden burgers die vluchten of zich moeten schuilhouden voor bombardementen. De angst die dit alles met zich meebrengt… het is nauwelijks voor te stellen. Tegelijkertijd zien we dappere Oekraïense mannen en vrouwen die het vastberaden opnemen tegen een sterkere tegenstander. Alleen als het gaat om een rechtvaardige zaak pakken mensen de wapens op in een ongelijke strijd. Daar ben ik van overtuigd. En dat is hier het geval. De Oekraïners vechten voor hun land, voor hun democratie, hun vrijheid en hun dierbaren.”

Volgens Ollongren is Rusland een doodlopende weg ingeslagen door Oekraïne met geweld vrijheid en onafhankelijkheid te ontzeggen. “En dat onder het mom van een dreiging die alleen bestaat in het hoofd van president Poetin. Hierdoor ziet een soeverein land, een mededemocratie, zich nu geconfronteerd met brute agressie. En daarom verdient Oekraïne onze solidariteit!”

Ollongren noemde ook Poetins plannen niet te kennen, “maar na deze aanval moeten we met alles rekening houden. Wit-Rusland is al een vazalstaat. Georgië voelde Poetins expansiedrift al in 2008 aan den lijve en het is dan ook volkomen begrijpelijk dat de oostflank van de NAVO zich zorgen maakt. Dat is precies waarom wij in Litouwen zijn!”

Oorlog terug in Europa

De minister herhaalde dat de oorlog terug in Europa is. “Dat is een harde constatering. En het is aan Europa, de NAVO en al onze bondgenoten om deze agressie gezamenlijk tot staan te brengen.”

Volgens de bewindsvrouw gebeurt dat met steun aan Oekraïne en met harde sancties. “EU-voorzitter Von der Leyen kondigde gisteravond nog het zware middel van een SWIFT-ban van Russische banken aan. Maar ook militair trekt de NAVO, de sterkste alliantie uit de geschiedenis, een lijn. Een alliantie van 30 democratieën. Allemaal anders, maar solidair als het erop aankomt. Een aanval op één is een aanval op allen.”

Kracht van het bondgenootschap

“De collectieve verdediging wordt in hoog tempo verder uitgebouwd”, liet Ollongren weten. “Duizenden militairen zijn op dit moment onderweg, onder meer naar de Baltische staten. Daarom ook is afgelopen vrijdag de NATO Responce Force voor het eerst geactiveerd. Bijdragen aan afschrikking, de bevolking geruststellen en de kracht van het bondgenootschap vergroten. Dat is wat jullie in Litouwen dagelijks doen, samen met onder anderen Duitse, Noorse en Litouwse collega’s.”