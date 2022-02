Veel mensen uit EU vast in Rusland door vliegverbod

Vanmiddag besloot de EU dat Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer in de EU welkom zijn. Daardoor zijn honderden reizigers die bij een Russische maatschappij hadden geboekt vast komen te zitten.

Alleen al in België gaat het om zeker 40 Belgen waarvan hun vlucht werd geannuleerd. De krant Het Laatste Nieuws meldt: Hun vlucht vertrok deze namiddag rond 15u20 plaatselijke tijd vanuit Moskou. De voorziene aankomsttijd was 17u20 in Brussel, maar daar geraken de reizigers dus niet. Boven Kopenhagen werd er plots rechtsomkeer gemaakt, waarna het vliegtuig weer koers zette richting Moskou. Daar zitten de Belgen nu vast.

Het is op dit moment nog onbekend hoeveel Nederlanders en andere reizigers zijn vast komen te zitten. Hun grootste probleem is dat ze in Rusland niks kunnen kopen omdat hun creditkaart niet meer werkt. Volgens de ambassade kunnen gestrande reizigers in dat geval proberen een vlucht te nemen naar Turkije of Kazachstan, en vandaar uit verder te reizen.