Gesprekken Oekraïne Rusland afgelopen

Er volgt binnen afzienbare tijd een tweede overleg. Dit eerste gesprek, die vijf uur duurde, vond plaats in Belarus vlak bij de grens van Oekraïne.

Het gesprek stond onder andere in het teken van staakt-het-vuren. Volgens de onderhandelaars kan op dit punt mogelijk overeenstemming worden bereikt. Maar over wanneer? is niet naar buiten gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal punten de revue gepasseerd waar oplossingen voor zijn geschetst.

Poetin in gesprek met Macron

Poetin heeft een telefonisch gesprek gehad met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. In dat gesprek benadrukte Poetin echter dat een regeling alleen mogelijk was “ als onvoorwaardelijk rekening werd gehouden met de legitieme veiligheidsbelangen van Rusland ”, waaronder “ de erkenning van de Russische soevereiniteit over de Krim, de vervulling van de taken van demilitarisering en denazificatie van de Oekraïense staat en het waarborgen van zijn neutrale stand. ”

Medinsky, een assistent van president Vladimir Poetin en voormalig minister van Cultuur, schoof voor Rusland aan. Ook Medinsky is net als Poetin voorstander van herstel van de oude Sovjet-Unie.

De president van de Oekraïne Zelenski zei eerder dat hij verwacht dat de onderhandelingen niet het gewenste resultaat zullen opleveren, maar wilde wel een poging wagen.

De voormalig gesloten stad Belarus werd in 1970 gesticht voor de werknemers van de kerncentrale Tsjernobyl. Nu zijn alle ogen van de wereld op deze stad gericht.