Opmerkelijk: China wil onderhandelen in het conflict in Oekraïne

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld en hem aangeboden te onderhandelen in het conflict in Oekraïne.

China pleit voor een oplossing in onderhandelingen. Dat is opvallen, omdat China zich nooit heeft bemoeid met buitenlandse conflicten. Het land heeft begrip voor het Russische militaire ingrijpen dat het geen échte invasie wil noemen omdat de inval militiar beperkt is, aldus Xi Jinping. China wijst de sancties tegen Rusland wel af, maar echt kleur bekennen? Dat doet Beijing niet.

Zelenski (president van Oekraïne) is bereidt tot nieuwe onderhandelingen, om de strijdt in Oekraïne te beëindigen. Poetin ook bereid "op hoog niveau" met Oekraïne te praten. Maar de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov ziet vooralsnog weinig in een neutrale status voor het buurland. Hij wil een 'regeringswisseling' in Kiev.