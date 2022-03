Kiev en het Kremlin donderdagochtend opnieuw om de tafel

De tweede gespreksronde vind opnieuw plaats in Wit-Rusland, zo heeft het kabinet van de president Zelensky van Oekraïne bevestigd. Kiev waarschuwde echter dat het geen ultimatums van Moskou zou accepteren. De gesprekken zouden eigenlijk woensdagavond worden gehouden. Maar deze zijn naar donderdag verplaatst, zo laat Kiev weten.

Eerder kondigde Dmitry Peskov, de woordvoerder van president Vladimir Poetin, aan dat de Moskouse delegatie klaar zal staan ​​om het gesprek vanavond voort te zetten. Op de vraag of de assistent van president Poetin, Vladimir Medinsky, nog steeds aan het hoofd staat van het Russische onderhandelingsteam, antwoordde Peskov bevestigend. Zelensky heeft vandaag aan China gevraagd om in gesprek te komen in een oplossing.