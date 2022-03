VN: 'Rusland stop de aanval op Oekraïne onmiddellijk'

193 VN-lidstaten

Informeel bekend als 's werelds 'stadhuis', is de Vergadering de plaats waar alle 193 VN-lidstaten een stem hebben. In totaal stemden 141 landen voor de resolutie, die de Oekraïense soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit bevestigt.

Resolutie VN eist einde aan Russisch offensief in Oekraïne

Assemblee-president Abdulla Shahid had moeite om de uitslag van de stemming te lezen toen de ambassadeurs begonnen te applaudisseren en toen opstonden terwijl hij begon te spreken.

'Onvoorwaardelijk terugtrekken'

De resolutie eist dat Rusland “onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk al zijn strijdkrachten terugtrekt van het grondgebied van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen.” De resolutie werd gesteund door meer dan 90 landen en had een tweederdemeerderheid in de Assemblee nodig om te slagen. Vijf landen - Wit-Rusland, de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea), Eritrea, Rusland en Syrië - stemden tegen, terwijl 35 zich onthielden.

Zeldzame spoedzitting maandag al begonnen

De stemming sloot af met een zeldzame speciale spoedzitting van de Algemene Vergadering die maandag begon, waarbij landen op het podium kwamen om hun standpunten over de crisis kenbaar te maken, die nu een tweede week ingaat.

'Luid en duidelijk'

Na een gesprek met verslaggevers zei de heer Shahid dat de resolutie de ernstige bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de situatie in Oekraïne weerspiegelde. "Ik sluit me aan bij de lidstaten die hun bezorgdheid uiten over 'meldingen van aanvallen op civiele voorzieningen zoals woningen, scholen en ziekenhuizen, en van burgerslachtoffers, waaronder vrouwen, ouderen, personen met een handicap en kinderen", zei Shahid, verwijzend naar de tekst.

Open nu de deur naar dialoog en diplomatie

VN -secretaris-generaal António Guterres , die ook verslaggevers toesprak, verklaarde dat hij verplicht was zich aan de resolutie te houden en zich te laten leiden door de oproep. “De boodschap van de Algemene Vergadering is luid en duidelijk: stop nu de vijandelijkheden in Oekraïne. Zet de wapens nu stil. Open nu de deur naar dialoog en diplomatie”, aldus Geterres.

De klok tikt

De VN-chef benadrukte de noodzaak om snel te handelen aangezien de situatie in Oekraïne veel erger dreigt te worden, en voegde eraan toe: "de tikkende klok is een tijdbom". Een humanitaire oproep die dinsdag werd gelanceerd, is met "record vrijgevigheid" beantwoord, zei hij, wat een opschaling mogelijk zal maken in de levering van essentiële hulp, waaronder medische en gezondheidsbenodigdheden, evenals voedsel, water en bescherming.

'Alles blijven doen wat in mijn vermogen ligt'

"Vooruitkijkend zal ik alles blijven doen wat in mijn vermogen ligt om bij te dragen aan een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en dringende onderhandelingen over vrede", zei Guterres tegen journalisten.

'Reden om te geloven'

“Mensen in Oekraïne hebben dringend vrede nodig. En mensen over de hele wereld vragen erom.” Voor de Oekraïense ambassadeur bij de VN, Sergiy Kyslytsya, was dit "een beslissende dag", herinnerend aan woorden uit zijn verklaring in de Vergadering. "De VN leeft nog en gaat door het proces van catharsis", zei hij. “Ik geloof in de Verenigde Naties; nu hebben mensen in Oekraïne meer redenen om in de Verenigde Naties te geloven”, aldus Kyslytsya.