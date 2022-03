Opnieuw peperduur jacht van rijke Rus aan de ketting in Italie

De Italiaanse autoriteiten hebben een enorm jacht in beslag genomen dat eigendom is van de Russische metaalmagnaat Alexey Mordashov in een poging om de sancties van de Europese Unie op Moskou af te dwingen

Het schip werd vrijdag in beslag genomen in de buurt van de kustplaats Imperia in het noordwestelijke deel van het land, aldus een woordvoerder van de Italiaanse premier Mario Draghi. Het gaat om het jacht 'Lady M Yacht', een schip van 65 miljoen euro ($ 70 miljoen).

Eerder deze week werd in Frankrijk een jacht aan de ketting gelegd. Dat gebeurde in de haven van La Ciotat in de buurt van Marseille. Het jacht, van het Russische oliebedrijf Rosneft, Igor Setsjin, lag daar voor onderhoud en was van plan naar Rusland te vertrekken, maar de douane greep in het legde het schip aan de ketting.