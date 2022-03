Nederland en Frankrijk in Parijs in gesprek over Oekraïne

Woensdag heeft een delegatie van het kabinet in Parijs, voor regeringsconsultaties gesproken met de Franse regering. 'Leden van het kabinet, onder wie minister Hoekstra van Buitenlandse zaken gingen in gesprek met hun Franse collega’s, met als doel de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk verder te versterken. De gesprekken stonden grotendeels in het teken van de oorlog in Oekraïne. Ook brachten Nederland en Frankrijk een gezamenlijk statement uit', zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Samenwerking tussen Nederland en Frankrijk

Frankrijk is voor Nederland een belangrijke partner in de Europese Unie (EU). En in de veranderende en instabiele wereld van nu is dit bondgenootschap des te belangrijker. De ministers voerden intensief overleg over het verder verdiepen van de Frans-Nederlandse samenwerking en de ambitie van beide landen om de positie van de EU in de wereld te versterken.

Russische invasie in Oekraïne

De gesprekken in Parijs stonden uiteraard in het teken van Oekraïne. Het is belangrijk dat we als landen nauw samen blijven optrekken in EU- en NAVO-verband om druk uit te oefenen op Rusland om de invasie te stoppen.

Een sterke EU

Nederland en Frankrijk delen de ambitie om de positie van de EU in de wereld te versterken. De Oekraïne-crisis bewijst het belang van een daadkrachtige, weerbare en autonome EU. Daar wil Nederland met Frankrijk samen aan werken.

Oekraïne-crisis

In Parijs zijn er afspraken gemaakt over samenwerking op verschillende terreinen, waaronder de Oekraïne-crisis, militaire en economische weerbaarheid, klimaat, veiligheid, het opkomen voor democratische waarden en tegengaan van straffeloosheid.

Samenstelling Nederlandse delegatie

Vanuit het Nederlandse kabinet waren in Parijs aanwezig: minister-president Rutte, minister Kaag van Financiën, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, minister Ollongren van Defensie en minister Jetten van Klimaat en Energie. De Franse delegatie was onder leiding van president Macron.