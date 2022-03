NAVO wil snel meer troepen naar grens voor nu en op langer termijn

De ministers werden eerst vergezeld door NAVO-partners Finland, Zweden, Georgië en de Europese Unie.

De ministers waren het erover eens dat de NAVO-steun aan Oekraïne moet worden voortgezet, onder meer met militaire voorraden, financiële hulp en humanitaire hulp. “ De NAVO reageert met snelheid en eenheid op deze crisis ”, zei de secretaris-generaal, eraan toevoegend dat de NAVO-leiders volgende week bijeen zullen komen voor een buitengewone NAVO-top.

De ministers spraken ook over maatregelen om de collectieve veiligheid van de NAVO voor de langere termijn te versterken. “ We moeten onze collectieve verdediging en afschrikking opnieuw instellen voor de langere termijn; vandaag hebben we onze militaire commandanten de opdracht gegeven om opties op alle domeinen te ontwikkelen ”, zei de heer Stoltenberg. Hij merkte op dat dit aanzienlijk meer strijdkrachten in het oostelijke deel van het Bondgenootschap, meer geallieerde luchtmacht en een aanzienlijk aantal gevechtsschepen zou kunnen omvatten.

De Secretaris-Generaal benadrukte dat een dergelijke grote verhoging van de collectieve afschrikking en defensie van de NAVO grote investeringen zou vergen. Hij verwelkomde de aankondigingen van de geallieerden over meer investeringen en herhaalde dat de Bondgenoten minimaal 2% van het BBP in defensie moeten investeren.