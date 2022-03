Vier doden bij neerstorten Amerikaans militair vliegtuig

Het toestel crashte in het noorden van Noorwegen, meldden de Noorse reddingsdiensten vrijdag. Het MV-22B Osprey-vliegtuig (een toestel die verticaal kan opstijgen) nam deel aan een NAVO-oefening, toen het aan het begin van de avond als vermist werd opgegeven. Het wrak werd later door reddingswerkers gevonden. Op het moment dat het toestel in de problemen kwam, was er een weersverslechtering. Of dat de oorzaak van de crash is is nog onbekend. Wel werd er een noodsignaal ontvangen.