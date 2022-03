Topadviseur Poetin neemt ontslag uit onvrede oorlog

Tsjoebajs nam ontslag als speciaal gezant uit onvrede met invasie. Hij zou het niet eens zijn geweest met de invasie in Oekraïne, zo melden twee bronnen aan persbureau Reuters. Volgens de Russische krant ‘Kommersant’ zou Tsjoebajs naar Turkije gevlucht zijn. Daar zou hij door een fotograaf zijn betrapt toen hij in Istanboel geld ging opnemen bij een automaat.

Tsjoebajs is daarmee de hoogst geplaatste functionaris die zijn onvrede met de invasie al kenbaar maakte. Hij was ooit vicepremier en later stafchef van president Boris Jeltsin.

Tsjoebajs onderhield in zijn loopbaan banden met het Westen. Woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, zou hebben bevestigd aan het Russische persbureau RIA Novosti dat Tsjoebajs ontslag heeft genomen.