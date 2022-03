NAVO verenigd in vastberadenheid: steun aan Oekraïne en druk op Poetin

De druk op de Russische president Poetin om de oorlog in Oekraïne te stoppen blijft onverminderd hoog. De oorlog was donderdag reden voor een ingelaste NAVO-top in Brussel, de tweede sinds 16 maart en de eerste keer dat leider fysiek bijeen kwamen. Uit het kabinet waren de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken bij de top, evenals minister-president Mark Rutte.

'Gelederen nog steeds gesloten binnen alliantie'

Duidelijk is dat binnen de alliantie de gelederen nog steeds gesloten zijn. Defensieminister Kajsa Ollongren liet na afloop weten dat er overeenstemming is bereikt over de verdere versterking van de oostflank.

Gezamenlijke verklaring

In een gezamenlijke verklaring noemen de staatshoofden en regeringsleiders van de 30 NAVO-bondgenoten de Russische agressie tegen Oekraïne de grootste bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid in decennia. “De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de vrede in Europa verstoord en veroorzaakt enorm menselijk leed en vernietiging.”

Heroïsche verzet

Volgens het NAVO-bondgenootschap hebben de Oekraïners de wereld geïnspireerd met hun heroïsche verzet tegen de wrede veroveringsoorlog van Rusland. De alliantie verklaarde te zullen samenwerken met de rest van de internationale gemeenschap om diegenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van het humanitair en internationaal recht, inclusief oorlogsmisdaden, ter verantwoording te roepen.

Solidair met president Zelensky

De NAVO-partners zijn volledig solidair met president Zelensky, de regering van Oekraïne “en met de dappere Oekraïense burgers die hun vaderland verdedigen”, verklaren ze. “We eren al diegenen die zijn gedood, gewond en ontheemd door de Russische agressie, evenals hun families. We bevestigen opnieuw onze niet-aflatende steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen die zich uitstrekken tot zijn territoriale wateren.”

Dreigingen

Oekraïne heeft een grondrecht op zelfverdediging. Om dat te kunnen effectueren, ondersteunt de NAVO het land sinds 2014. NAVO-bondgenoten hebben de Oekraïense strijdkrachten getraind, hun militaire capaciteiten versterkt en hun weerbaarheid vergroot. De NAVO-bondgenoten hebben hun steun opgevoerd en blijven verdere politieke en praktische steun geven aan Oekraïne om zichzelf te kunnen blijven verdedigen. De bondgenoten verlenen ook bijstand op gebieden als cyberbeveiliging en bij de bescherming tegen dreigingen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire aard.

'Verenigd in onze vastberadenheid'

“We zijn verenigd in onze vastberadenheid de pogingen van Rusland, om de fundamenten van internationale veiligheid en stabiliteit te vernietigen, tegen te gaan. We houden Rusland en Wit-Rusland hiervoor verantwoordelijk”, zo meldt de verklaring. Hierin roept de NAVO verder alle staten op, inclusief China, om de internationale orde te handhaven. Dit inclusief de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit, zoals vastgelegd in het VN-Handvest. De alliantie roept op “om op geen enkele wijze steun te verlenen aan de Russische oorlogsinspanningen en om zich te onthouden van elke actie die Rusland helpt sancties te omzeilen.”

IJzersterk

De NAVO zegt verder alle noodzakelijke stappen te blijven zetten om de veiligheid van de geallieerde bevolking en elke centimeter van het geallieerde grondgebied te beschermen en te verdedigen. “Onze toewijding aan artikel 5 van het Verdrag van Washington is ijzersterk.”