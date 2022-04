Nederlander opgepakt met 60 flessen lachgas in België

Een 20-jarige Nederlander is vrijdagavond omstreeks 19.00 uur door de Belgische politie in Willebroek aangehouden met een hoeveelheid flessen lachgas. Dit maakte de politie Mechelen – Willebroek bekend.

De auto kwam in beeld na een ANPR-hit op de bestelwagen waar hij in reed. Deze stond te boek in combinatie met lachgas. Een eenheid van de politie kon na een korte achtervolging het busje stilzetten op de Dendermonsesteenweg.

In het busje werden 60 flessen lachgas aangetroffen, waarvan er 30 nog vol waren. Daarnaast een geldbedrag van 2315 euro en 3200 ballonnen. De politie heeft dit in beslag genomen.