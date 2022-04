'Meerdere gewonden na schietpartij in metrostation New York, explosieven gevonden'

In New York zijn dinsdagochtend tijdens de spits meerdere mensen neergeschoten in het metrostation 36th Street New York City in Brooklyn. Dit melden lokale media dinsdag.

'Meerdere gewonden'

Het schietincident deed zich rond 08.30 uur plaatselijke tijd voor. Meerdere personen zijn gewond geraakt, het zou om minstens 13 personen gaan die allen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Vijf van de gewonden zouden zijn neergeschoten. Volgens de lokale media zouden er ook explosieven zijn gevonden.

'Verdachte met gasmaker en oranje werkoverall'

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het metrostation om de gewonden medische hulp te verlenen. Ook de politie is massaal op de been. Er wordt gesproken over een verdachte met een gasmasker op en die een oranje werkoverall zou dragen. Het is op dit moment onduidelijk of dat de verdachte is aangehouden of nog voortvluchtig is.

Later meer.