Pelosi bezoekt Zelenski in Kiev en belooft steun

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski in Kiev bezocht. Tijdens haar bezoek sprak zij haar steun uit voor de strijd die Oekraïne voert.

Video

Wanneer de ontmoeting precies was is om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt. President Zelenski zette zondag een video online waarop het bezoek is vastgelegd.

Zelenski dankt de VS

'De Verenigde Staten zijn een leider in de krachtige steun van Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressie. Bedankt voor het helpen beschermen van de soevereiniteit en territoriale integriteit van onze staat!', twitterde Zelenski bij de video.