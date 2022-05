Nederlandse militairen oefenen redding uit 'crisisgebied' in Oost-Duitsland

Non Combatant Evacuations

Deze zogenoemde Non Combatant Evacuations (NEO’s)-capaciteit is (nog) niet vaak beoefend, maar krijgt steeds meer aandacht, zoals nu tijdens oefening Schnelle Adler.

Evacuatie uit Kabul

Elke staat moet (eigen) burgers uit crisisgebieden in veiligheid kunnen brengen. Nederland kreeg daar afgelopen zomer mee te maken, toen 2.500 mensen met Nederlandse vliegtuigen Kabul verlieten nadat de Taliban de hoofdstad had ingenomen. De Duitse Bundeswehr vloog binnen enkele dagen meer dan 5.000 mensen uit Afghanistan.

11 Luchtmobiele Brigade fungeert in toekomst als aanspreekpunt

In de toekomst moet 11 Luchtmobiele Brigade fungeren als aanspreekpunt voor zulke evacuatie-operaties. “Op kleine schaal kan onze infanterie-eenheid burgers ophalen, maar voor grote operaties in oorlogsgebieden moeten we meer oefenen”, vertelt majoor Arie van de Luchtmobiele Brigade.

Onzekere factoren

Daarom trainen de infanteristen tijdens Schneller Adler samen met de Duitse Division Schnelle Kräfte (Rapid Forces Division). “Zulke opdrachten kun je niet tot in detail voorbereiden; er zijn veel onzekere factoren. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel evacués er klaar staan en hoe ze zich gedragen. We moeten veel flexibiliteit in onze procedures bouwen en dat vraagt ervaren personeel. Deze oefening heeft bewezen dat onze brigade het niveau aankan.”

Beproefd concept

Bij een ‘rapid sea evacuation’ zetten zo’n 200 oefenevacués afgelopen dagen voet aan boord van Zr.Ms. Rotterdam. Nadat de Duitse en Nederlandse ambassade overeen kwamen wie werden geëvacueerd, bood het amfibisch transportschip een veilig onderkomen.

‘Entitled personnel’

De lijst met ‘entitled personnel’ is het startpunt voor de evacuatie. “Maar onder chaotische omstandigheden en tijdsdruk moet soms worden afgeweken van het plan”, weet commandant kapitein ter zee Klaasjan Schipper. “Bij discrepanties is het bijvoorbeeld de vraag wie je wel en niet meeneemt. Wat we nu beoefenen, is niet te vergelijken met de afschuwelijke situatie in Kabul. Bovendien is er door de reistijd van het schip meer gelegenheid om met buitenlandse partners te integreren. We volgen dezelfde NATO-procedures, maar leren snel en flexibel van elkaars verschillen. Bij daadwerkelijke inzet zullen we elkaar snel een hand geven. De samenwerking tijdens Schneller Adler heeft een goede basis gelegd voor eventuele toekomstige inzet.”