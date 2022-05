Hoekstra in Oekraïne: ‘Het geweld tegen Oekraïne kan niet onbestraft blijven’

Bezoek aan Oekraïne

In de gesprekken met Zelensky en Kuleba benadrukte minister Hoekstra opnieuw dat Nederland op alle manieren Oekraïne blijft steunen. Bijvoorbeeld met militaire steun, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen tegen de Russische agressie. Ook geeft Nederland humanitaire hulp en financieel-economische steun.

Ministers van Buitenlandse Zaken Hoekstra en Kuleba

Hoekstra had een ontmoeting met Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Hoekstra: ‘het was heel fijn om hem na alle telefoongesprekken die we de afgelopen tijd voerden, weer de hand te kunnen schudden.’

Verwoestingen in Irpin

‘Lopen door Irpin is confronterend,’ vertelt Hoekstra na afloop van zijn bezoek aan de voorstad van Kyiv. ‘Overal om ons heen zagen we verwoeste huizen en gebouwen. De stille getuigen van de enorme gevolgen die de oorlog heeft op het leven van de mannen, vrouwen en kinderen die er wonen.’

Nederlandse inzet voor waarheidsvinding en gerechtigheid

‘Het geweld tegen Oekraïne kan niet onbestraft blijven. Daarom zet Nederland zich in voor waarheidsvinding en gerechtigheid,’ aldus Hoekstra. Dat gebeurt bijvoorbeeld door financieel bij te dragen aan de onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden door het Internationaal Strafhof en de onderzoekscommissie van de Mensenrechtenraad. En door de inzet van een forensisch team dat bewijzen veilig kan stellen, die later gebruikt kunnen worden voor onderzoek en rechtszaken.

Seksueel geweld in Oekraïne

‘Helaas is ook seksueel geweld onderdeel van de verschrikkingen die we nu zien in Oekraïne,’ vertelt Hoekstra. Op de Duitse ambassade in Kyiv sprak hij samen met Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden met seksueel geweld tijdens een gewapend conflict, met name tegen vrouwen.

Nederlandse ambassade in Kyiv

Minister Hoekstra bezocht ook de Nederlandse ambassade in Kyiv. Een deel van het ambassadepersoneel, onder leiding van ambassadeur Jennes de Mol, is sinds 29 april weer terug in de Oekraïense hoofdstad. De ambassade blijft voorlopig gesloten voor consulaire hulp.

Ambassadeur Jennes de Mol

‘Het was zeer waardevol om ambassadeur Jennes de Mol en enkele collega’s van de ambassade te kunnen spreken,’ vertelde Hoekstra. ‘Hun aanwezigheid is van grote waarde voor het contact van Nederland met de Oekraïense overheid, met de andere EU landen, en om zicht te houden op de actuele situatie in Oekraïne.’

Bezoek aan Oekraïne eerder dit jaar

Het vorige bezoek van Hoekstra aan Oekraïne was op 2 februari 2022. Ook toen, nog geen maand voordat Rusland het land binnenviel, spraken minister-president Rutte en minister Hoekstra de Nederlandse steun uit aan Oekraïne.