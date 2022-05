Oekraïne wint Eurovisie Songfestival, S10 behaalt 11e plaats

Mensen geraakt door De Diepte

S10 behaalde met haar nummer De diepte de elfde plaats en is daar tevreden mee al zou ze het ook leuk hebben gevonden als het de 10e plek zou zijn geweest. 'Ik heb het zó naar mijn zin gehad. Het was het beste optreden tot nu toe, eigenlijk in mijn leven', liet S10 na afloop weten.

Zware periode in haar leven

Stien den Hollander vertegenwoordigde zaterdagavond als S10 Nederland op het Eurovisiesongfestival in Italië. Met haar nummer 'De Diepte' weet ze mensen te raken omdat ze niet een liedje zingt maar ze zingt over een periode in haar leven die erg zwaar voor haar was waarbij ze had te kampen met depressies en psychoses.

Breekbare stem

De pijn en verdriet die zij toen voelde zijn duidelijk te horen in haar breekbare stem en komen dan ook direct bij je binnen als je haar hoort zingen. S10 heeft de zware periode die zij had vanaf haar veertiende tot haar zeventiende nu achter haar gelaten maar heeft er wel een treffend nummer over geschreven dat zij zaterdagavond in de finale van het Eurovisiesongfestival zong. Ook al heeft ze op het Songfestival niet de eerste plaats gehaald maakt niet echt uit want eigenlijk heeft ze al gewonnen, voor zichzelf.