Aanhouding in onderzoek naar dodelijk schietincident Fizeaustraat

De verdachte betreft een 22-jarige man en hij werd woensdagochtend 1 juni aangehouden in Almere. Momenteel zit de man in alle beperkingen en de politie deelt daarom niet meer informatie over (de precieze verdenkingen tegen) hem. Bij het schietincident waren in ieder geval drie daders betrokken en de recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.

Gezocht voertuig in beslag genomen

Naast de aanhouding hebben er in het onderzoek ook verschillende doorzoekingen plaatsgevonden. Eerder werd – onder andere in de opsporingsprogramma’s – aangegeven dat de recherche op zoek was naar (meer informatie over) een specifiek voertuig dat mogelijk gebruikt zou zijn door daders van het schietincident. Dit voertuig is bij de doorzoekingen aangetroffen en in beslag genomen voor verder onderzoek.