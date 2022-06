Levenslange gevangenisstraf voor oorlogsmisdrijven in Ethiopië

Een 67-jarige man is vandaag tot levenslang veroordeeld voor het plegen van oorlogsmisdrijven in Ethiopië. Dat is de uitspraak van het gerechtshof Den Haag in deze strafzaak. De misdrijven vonden plaats eind jaren zeventig. De verdachte woonde in Nederland toen hij aangehouden werd voor deze feiten.

De verdachte maakte destijds deel uit van het Derg-regime. Dat was het toenmalig militaire schrikbewind van Mengistu in Ethiopië. Als vertegenwoordiger van de Derg was hij gestationeerd in de provincie Gojjam in de periode dat in Ethiopië een hevige strijd woedde tussen de Derg en oppositiepartij EPRP. Het Haagse hof heeft vastgesteld dat in die provincie vanaf februari 1978 oorlogsmisdrijven hebben plaatsgevonden. Zo zijn honderden – met naam in de ten laste legging genoemde - burgers willekeurig opgepakt en vastgezet en onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden. Een aantal gevangenen werd in het detentiekamp binnen gehoorafstand van anderen gemarteld. Grote aantallen gevangenen kregen zonder enig proces door deze verdachte straffen opgelegd, waaronder de doodstraf. Deze doodstraffen werden op bevel van de verdachte en op gruwelijke wijze uitgevoerd. De meeste slachtoffers waren jonge mensen, veelal studenten. Het hof in Den Haag heeft de verdachte als medepleger van deze misdrijven aangemerkt. Aan een aantal slachtoffers moet de verdachte schadevergoeding betalen. De straf is in overeenstemming met de eis van het Openbaar Ministerie. De verdediging had om vrijspraak gevraagd.

De rechtbank in Den Haag kwam eerder tot soortgelijke oordelen en legde ook een levenslange gevangenisstraf op. Zowel de verdachte als het openbaar ministerie hadden hoger beroep aangetekend. De procedure in hoger beroep werd door een aantal slachtoffers bijgewoond, al dan niet op afstand via een live-verbinding.

De verdachte kon vanwege gezondheidsredenen de zaak niet in de rechtszaal bijwonen. Het hof hield daarom een aantal dagen zitting in de penitentiaire inrichting waar de verdachte gedetineerd is. De overige dagen kon de verdachte de zitting bijwonen door middel van een videoverbinding.