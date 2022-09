Buckingham Palace: Queen Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden

Gezondheid plotseling hard achteruit gegaan

Het ging donderdagochtend plotseling niet goed met de gezondheid van koningin Elizabeth. Donderdagmiddag kwam er om 13.30 uur een officiële verklaring vanuit Buckingham Palace waarin stond dat artsen van de koningin, na een evaluatie vanmorgen, zich zorgen maakten over de gezondheid van de koningin. Elizabeth bleef daarom onder medisch toezicht.

Balmor Castle

Verder stond er in de verklaring dat de koningin 'comfortabel' was en in haar Schotse buitenverblijf 'Balmoral Castle' blijft. Heel Engeland hield na deze mededeling zijn adem in en men maakte zich ook grote zorgen om de gezondheid van de 96-jarige vorstin.

Familieleden komen naar Balmoral Castle

Kinderen en kleinkinderen van Elizabeth zijn afgereisd naar Balmorla Castle.

70 jaar op de troon

Dit jaar zat Queen Elizabeth 70 jaar op de troon en werd haar platinum jubileum gevierd. Op 6 februari 2022 bereikte zij deze mijlpaal.

Update 19.30 uur

Koningin Elizabeth is donderdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Buckingham Palace zojuist bekendgemaakt.

Charles nu koning van Verenigd Koninkrijk

Charles is, als troonopvolger, nu automatisch koning van het Verenigd Koninkrijk. 'De koning en The Queen Consort blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen', aldus Buckingham Palace in haar verklaring.

Reactie premier Rutte op overlijden Queen Elizabeth

Premier Rutte heeft namens Nederland de condoleances overgebracht aan de Engelse premier Truss: 'Met het diepste respect herdenkt Nederland Koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk. Gedurende haar zeldzaam lange koningschap was zij voor haar land en de wereld steeds een baken van rust en stabiliteit, hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren. Koningin Elizabeth combineerde plichtsgevoel en standvastigheid met lichtheid en humor. Met de karaktervolle invulling van haar zware taak, maakte zij indruk op iedereen die haar ontmoette. Onze gedachten zijn nu allereerst bij haar kinderen en kleinkinderen. Namens het kabinet heb ik premier Truss onze diepe gevoelens van medeleven overgebracht', aldus Rutte op Twitter.