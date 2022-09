Uitvaart Queen Elizabeth II over hele wereld bekeken

Uitvaartdienst in Westminster Abbey

De uitvaartdienst begon maandagmiddag om 12.00 uur in de Westminster Abbey waar Elizabeth in 1947 met Prins Philip trouwde en in 1953 werd gekroond. Daar werd Elizabeths jarenlange dienst voor de natie gememoreerd. 'We komen hier uit de hele natie, uit het hele Gemenebest, uit alle landen der wereld, om te rouwen om ons verlies en haar lange leven vol onbaatzuchtige dienstbaarheid te herdenken', aldus Deken Hoyle van de Abbey.

Oranjes op prominente plek

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren ook aanwezig bij de uitvaartdienst in Westminster Abbey. Zij zaten daarbij op een prominente plek vooraan op de eerste rij vlakbij de kist van Elizabeth. Hier tegenover, aan de andere kant van de kist zaten koning Charles en koningin Camilla.

Windsor St George's Chapel

Na de kerkdienst werd de kist in processie de Abbey uitgedragen. De kist van Elizabeth werd daarna ook in processie naar Windsor gebracht. Daar zal het voormalige staatshoofd worden bijgezet in St George's Chapel naast haar overleden echtgenoot Philip. Langs de route stonden duizenden mensen die Elizabeth de laatste eer bewezen. Wat daarbij opviel was de serene stilte die daar heerste. De uitvaart werd over de hele wereld gevolgd via televisie en het internet.