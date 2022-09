Bakker Schiedam bakt hennepkoekjes

Agenten hielden zondag 20 september een 53-jarige Rotterdammer en een 39-jarige Schiedammer aan in een onderzoek naar de handel in softdrugs. In een bakkerij aan de Koolhovenstraat werden 4800 koekjes gevuld met hennep aangetroffen en in een opslagbox in de omgeving nog eens tientallen dozen gevulde koekjes. Ook werd bijna 90.000 euro aan contanten in beslag genomen.