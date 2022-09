Nederlanders opgepakt na vondst wapens en explosieven in België

In een onderzoek naar de vondst van een auto met hierin zware vuurwapens en explosieven in het Belgische Kortrijk, heeft de Nederlandse politie drie verdachten in Den Haag opgepakt. Alle drie hebben de Nederlandse nationaliteit.

De auto, met Nederlandse kentekenplaten, stond geparkeerd bij de woning van de Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne. Het Openbaar Ministerie in België zegt dat het al snel duidelijk was dat het om een ernstige bedreiging ging van de minister. Deze wordt momenteel extra beveiligd.

Op dit moment zitten er tien Nederlanders in Belgische detentie die in verband worden gebracht met meerdere aanslagen in het drugsmilieu. Vooral in Antwerpen zijn meerdere Nederlanders opgepakt na ontploffingen of bedreigingen. Het is nog onduidelijk waarvoor de auto bij de woning van de minister stond.