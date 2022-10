Poetin: Russische raketten op Oekraïne vergeldingsactie voor explosie Krimbrug

President Poetin heeft maandag op televisie een verklaring afgelegd voor de raketaanvallen op de Oekraïense steden. Hij verklaarde dat de aanvallen met raketten een vergeldingsactie zijn voor de explosie op de Krimbrug van afgelopen zaterdag.

Kyiv

De eerste raketten kwamen even voor 08.00 uur maandagochtend terecht op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Daarbij werd onder andere een druk kruispunt tijdens de ochtendspits getroffen door een raket. De raketinslag, die een aantal mensen het leven kostte, veroorzaakte een diepe krater in het wegdek. Ook het kantoor van president Zelensky zou zijn getroffen maar die was op dat moment niet in het gebouw.

Andere steden getroffen

Later werden ook 11 andere steden verspreid over heel Oekraïne getroffen door raketten die vooral tot veel schade leidde maar ook tot dodelijke slachtoffers en gewonden.