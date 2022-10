KBO-PCOB: Meeste senioren voelen zich gelukkig

Ondanks dat we van crisis naar crisis gaan, voelen ruim zeven op de tien ouderen zich momenteel (erg) gelukkig. Dat blijkt uit het grote Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gezondheid, het hebben van een levenspartner en het doen van (vrijwilligers)werk zijn belangrijke factoren die geluksbepalend zijn. De allerbelangrijkste factor voor senioren om zich wel of niet gelukkig te voelen, is het hebben van sociale contacten. Maar liefst 90% van de senioren met veel sociale contacten is (erg) gelukkig. Bij de mensen die aangeven maar zelden sociale contacten te hebben, is slechts een kwart (23%) gelukkig.

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Contact is dus nog belangrijker dan gezondheid voor het geluk van senioren. Waarom investeren we dan als overheid niet meer in verenigingen die voor die sociale connectie zorgen, zodat een nog grotere groep betrokken kan worden?”

Ook de groep ouderen die relatief weinig gezondheidsproblemen heeft, geeft aan (erg) gelukkig te zijn (89%). Maar op het moment dat de gezondheidsklachten het leven (ernstig) beperken is het ‘gelukkig zijn-percentage’ flink lager (53%). Er is ook een verschil te zien in gelukkig zijn tussen mensen met een partner en alleenstaanden: driekwart versus de helft. En de geluksfactor is enigszins verklaarbaar: mensen met een relatie hebben doorgaans ook meer sociale contacten.

75% doet vrijwilligerswerk

Tweederde van de gepensioneerden heeft van tevoren nagedacht over wat ze vanaf hun pensionering willen doen. Sommige deden een cursus om inzichten te krijgen, anderen lazen boeken of lieten zich goed adviseren over de financiële gevolgen van het pensioen.

Maar niet alleen financieel, ook sociaal verandert er het een en ander. Zo stopt het contact met collega’s van de een op de andere dag. Veel senioren zijn van mening dat vrijwilligerswerk dit gat kan vullen. Maar liefst driekwart (75%) doet aan vrijwilligerswerk. En senioren geven ook tips. Bijvoorbeeld dat je moet zoeken naar een bezigheid die bij je past, maar tegelijkertijd ervoor moet waken dat je te veel hooi op je vork neemt. Ingrid Rep: “Senioren zijn ontzettend belangrijk in vrijwilligersorganisaties. Ook uit ons onderzoek blijkt dat een groot deel van de senioren zich graag inzet voor een ander. En zolang geest en lijf het toelaten, moeten mensen dit zeker blijven doen.”

Kleine dingen

Dat geluk in de kleine dingen schuilt, blijkt ook uit het grote Zingevingsonderzoek. Geen luxe jachten of chique uit eten, maar erop gaan in de natuur, een mooi boek lezen of iets doen voor een ander blijken veel betekenisvoller.