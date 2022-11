Grootschalige illegale handel in zwaar vuurwerk ontmanteld

Na twee jaar intensief onderzoek heeft de politie een illegale handel in zwaar explosief vuurwerk in beeld gebracht en ontmanteld. Gedurende het onderzoek is 350.000 kilo vuurwerk in Duitsland ontdekt en inbeslaggenomen. Er zijn tien verdachten aangehouden en meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Binnengekomen informatie en ontcijferde Encrochat gesprekken waren de aanleiding om in oktober 2020 te starten met een groot onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk. De milieu rechercheteams van politie Oost-Nederland, Midden-Nederland en de Duitse politie hebben intensief met elkaar samengewerkt en ontdekten hoe zwaar illegaal vuurwerk vanuit diverse Europese landen en China via Duitsland naar Nederland is getransporteerd. De politie ziet steeds vaker dat levensgevaarlijk vuurwerk ingezet wordt als geweldsmiddel bij bijvoorbeeld ongeregeldheden. Maar ook als explosief bij conflicten in het criminele circuit of het opblazen van geldautomaten, met name in Duitsland.

Aanhoudingen

De afgelopen weken zijn in totaal tien verdachten aangehouden. Drie van hen, 27, 31 en 34 jaar uit Nieuwegein worden gezien als hoofdverdachten. Zij zijn op maandag 17 oktober aangehouden en voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zitten nog vast. Tot donderdag 3 november hebben zij in beperking gezeten. De andere acht verdachten hebben vermoedelijk een rol gespeeld bij de uitvoering. Zij zorgden bijvoorbeeld voor het transport, opslag en/of contact met afnemers.

Explosieven

Vuurwerkexpert Erik Kooijker van de Landelijke Eenheid : “Dit gaat allang niet meer over onschuldig vuurwerk, soms zijn het regelrechte explosieven. We zien steeds vaker dat zwaar vuurwerk wordt gebruikt als explosief tijdens ongeregeldheden, maar ook bij plofkraken of als chantage- en vergeldingsmiddel bij conflicten in de georganiseerde misdaad. Handelaren, afnemers en transporteurs nemen het niet zo nauw met hun eigen veiligheid en die van anderen. Ze nemen enorme risico’s bij het vervoer en het opslaan in garageboxen, schuurtjes en woonhuizen. Wanneer massa-explosief materiaal in een woonwijk tot ontploffing komt, zijn de gevolgen niet te overzien. Zelfs een relatief kleine hoeveelheid kan leiden tot slachtoffers en grote schade.”