Neergestoken man aangetroffen H. Cleyndertweg

Zondagavond 13 november omstreeks 19.00 uur is een zwaargewonde man aangetroffen op de H. Cleyndertweg in Amsterdam-Noord. De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen.

De man lag op straat voor een flat aan de H. Cleyndertweg. Bewoners van deze flat treffen de man (33) aan en waarschuwen de hulpdiensten. Het ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team (MMT) ontfermen zich over het slachtoffer. De man blijkt te zijn neergestoken en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan. Onbekend is wie de man heeft neergestoken en waar het precies is gebeurd. De Recherche onderzoekt deze zaak en doet er alles aan om erachter te komen wie hier voor verantwoordelijk is.