NAVO: 'Inslag Polen was waarschijnlijk Oekraïense luchtafweerraket'

De raketinslag, dinsdagavond in het oosten van Polen op een afstand van ongeveer 15 kilometer met de grens van Oekraïne, was niet het resultaat van een opzettelijke aanval van Russische kant. Dit heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag laten weten in een speciale persconferentie.

Geen indicatie van voorbereiding Russische militaire acties tegen NAVO

'We hebben ook geen indicatie dat Rusland offensieve militaire acties tegen de NAVO voorbereidt', stelt Stoltenberg.

Voorlopige analyse

'Onze voorlopige analyse suggereert dat het incident waarschijnlijk werd veroorzaakt door een Oekraïense luchtverdedigingsraket die werd afgevuurd om Oekraïens grondgebied te verdedigen tegen Russische kruisraketaanvallen. Maar laat me duidelijk zijn: dit is niet de schuld van Oekraïne maar wel van Rusland die een illegale oorlog voert tegen Oekraïne', zei Stoltenberg.

Massale golf Russische raketten

Het incident in Polen gebeurde op de dag dat Rusland een massale golf van raketaanvallen naar Oekraïne lanceerde. 'Sinds het begin van de illegale oorlog van Rusland in Oekraïne heeft de NAVO haar waakzaamheid aan onze oostflank verhoogd', zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na de bijeenkomst. Hij verklaarde dat de uitkomst van het lopende onderzoek moet worden afgewacht.

'Bondgenoten beschermen en verdedigen'

De bondgenoten maakten duidelijk dat ze Oekraïne zullen blijven steunen in zijn recht op zelfverdediging. Ze betuigden ook hun diepste medeleven met het tragische verlies van mensenlevens en betuigden hun sterke solidariteit met Polen.

'We waren het erover eens dat we waakzaam, kalm en nauw gecoördineerd moeten blijven. We zullen de situatie nauwlettend blijven raadplegen en volgen. De NAVO staat verenigd en we zullen altijd doen wat nodig is om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen', aldus Stoltenberg.