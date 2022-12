Inval bij meerdere jongeren voor verboden vuurwerk

De politie heeft bij meerdere adressen in het Gooi een inval gedaan om verboden vuurwerk op te sporen. Zij namen enkele tientallen kilo’s vuurwerk in beslag. Voor meerdere verboden vuurwerkstukken werd de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld om dit veilig af te voeren en te vernietigen.

De politie kwam de adressen op het spoor doordat de bewoners viscolont op het internet hadden besteld. Viscolont is een ontbrandingslont waarmee je vuurwerk aan elkaar kunt knopen. Door vuurwerk aan elkaar te verbinden, modificeer je vuurwerk en dat is streng verboden. Daarbij is het lont zelf ook ontvlambaar en erg gevaarlijk. De aanschaf van viscolont is daarom strafbaar.

Viscolont en vuurwerk

De kopers kregen in het hele land bezoek van de politie. Op veertien adressen in Hilversum, Bussum, Huizen, Kortenhoef, Muiden, Nederhorst den Berg werd verboden vuurwerk of viscolont aangetroffen en in beslag genomen. Eén vuurwerkbezitter uit Nederhorst den Berg maakte het wel erg bont: in de woning werden diverse vuurwerkartikelen aangetroffen, waarvan enkele artikelen zelf geknutseld waren. Nog weer andere vuurwerkartikelen waren eigenhandig voorzien van extra ladingen kruit. De Explosieven Opruimingsdienst is ingeschakeld om dit vuurwerk veilig te vervoeren en te vernietigen.