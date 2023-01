Consumentenbond waarschuwt voor webwinkel ByZaaza

De Consumentenbond waarschuwt voor webwinkel ByZaaza. Aanleiding zijn de tientallen klachten die de Consumentenbond in korte tijd over het bedrijf ontving en de honderden klachten van ontevreden klanten op Trustpilot.

Volgens de klagers bedraagt de levertijd van een bestelling vaak weken in plaats van de beloofde 5 tot 10 dagen. Daarnaast melden klanten dat ByZaaza €15 in rekening brengt voor bestellingen die niet kunnen worden afgeleverd of niet worden opgehaald. Dat mag niet. En het geld voor retour gezonden producten wordt volgens hen alleen terugbetaald als de verpakking niet is geopend. Ook dat mag niet. Tot slot voldoet de bestelknop van de winkel niet aan de wettelijke eisen.

Beperkende voorwaarden en nepaanbiedingen

De Consumentenbond constateerde naast de klachten ook dat ByZaaza de wettelijke rechten van consumenten beperkt. Zo zegt de winkel dat klanten een defect aan een product binnen 14 dagen moeten melden omdat anders het retourrecht vervalt. Terwijl consumenten 2 maanden de tijd hebben om een defect te melden. Daarnaast stelt ByZaaza dat de winkel altijd eerst een vervangend product mag sturen en pas geld hoeft terug te geven als ook dat product defect blijkt. Daarmee beperkt ByZaaza het recht op bedenktijd en dat mag niet. Bij online aankopen hebben consumenten altijd het recht om een product binnen 14 dagen terug te sturen en hun geld terug te krijgen.

Verder misleidt ByZaaza consumenten met nepaanbiedingen. Naast sommige producten staat wekenlang ‘vandaag 50% korting’. Ook dat mag niet. De ‘van-prijs’ moet 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding ook daadwerkelijk gevraagd zijn.

Trustpilot

Op de website vermeldt ByZaaza naast de producten ook een tevredenheidsscore. Deze lijkt sterk op scores die consumenten op Trustpilot aan producten en bedrijven kunnen geven. De score is bij ieder product hetzelfde (4,7) en is niet aanklikbaar. Trustpilot waarschuwt op zijn eigen site ook dat ByZaaza de voorwaarden van de reviewsite schendt.

Onbereikbaar

ByZaaza vermeldt op zijn site geen adres of gegevens over de identiteit, terwijl dat wel verplicht is. Ook is ByZaaza telefonisch en per e-mail onbereikbaar. Ontevreden klanten lukt het dan ook niet om in contact te komen met het bedrijf. Ook de Consumentenbond slaagde er niet in om contact te leggen. De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument & Markt geïnformeerd over het bedrijf.