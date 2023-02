Oppervlak door aardbeving getroffen gebied Turkije zo groot als Nederland en België samen

Turkije is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een zeer zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. 'Het epicentrum van de aardbeving, die maandag 6 februari om 02.17 Nederlandse tijd plaatsvond, ligt in de buurt van de Turkse plaats Nurdağı', zo meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS (US Geological Survey) maandag.

Honderden doden

Door de beving stortten honderden gebouwen in en vielen er honderden doden. Ook zijn er een nog onbekend aantal gewonden gevallen en worden er honderden personen vermist. Op de foto is het gebied dat is getroffen rood gekleurd. Het gaat om een oppervlak ongeveer zo groot als Nederland en België samen.

Zuiden van Turkije nabij noordgrens Syrië

De aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter vond plaats in het zuiden van Turkije nabij de noordgrens van Syrië. De aardbeving vond plaats op een diepte van 18 km.

Naschok

'De aardbeving werd 11 minuten later gevolgd door een naschok met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter . De aardbeving lijkt verband te houden met de Oost-Anatolische breukzone of de Dode Zee-transformatiebreukzone', aldus USGS.

USAR.NL naar Turkije

Premier Rutte heeft op twitter aangegeven dat het Nederlandse reddingsteam USAR.NL wordt ingezet om te zoeken onder het puin naar overlevenden. Het team vliegt maandagavond naar Turkije.

Hours after the earthquake, a building in Urfa, seemingly undamaged, collapses. pic.twitter.com/b7F12iFFvW — Piotr Zalewski (@p_zalewski) February 6, 2023

Massive (over 7.0 magnitude) aftershock has just hit Turkey’s south, hours after the original quake. Hard to watch, pic.twitter.com/KHr2yhnW9I — Piotr Zalewski (@p_zalewski) February 6, 2023