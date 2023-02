Urban Search & Rescue-team redt zeven aardbevingsslachtoffers in Turkije

Het Urban Search & Rescue-team (USAR) heeft in de Turkse stad Hatay de eerste aardbevingsslachtoffers levend onder het puin vandaan gehaald. 'Gisteravond vonden reddingsteams 3 mensen, ’s nachts werden nog 4 personen gered. Er is de hele avond en nacht doorgezocht', meldt een woordvoerder.

'Veel waardering van mensen'

'Er is veel waardering van mensen en we krijgen alle ruimte om ons werk te doen. Ze ervaren veel steun een troost als we aan het werk zijn', aldus de zegsman op het Twitteraccount van de reddingsploeg. Ze gaan vandaag door met zoeken en stemmen de hulp af met lokale autoriteiten en andere hulpverleners.

24/7 zoeken

Het 65-koppige USAR-team heeft 4 reddingsploegen die 24/7 aan de slag kunnen zijn. Het USAR is een zelfstandige organisatie die bij de logistiek en planning hulp krijgt van Defensie. Ook is een aantal militairen vrijwilliger bij de teams. USAR opereert sinds gisteren vanaf een basiskamp vlakbij de zwaar getroffen stad Hatay in het zuidoosten van Turkije. Een aardbeving eiste daar eergisteren duizenden levens. Op luchtbeelden is te zien hoe complete appartementencomplexen als een kaartenhuis zijn ingestort.