Toyota verkoopt fabriek in Rusland

Toyota meldt in haar bericht: ''Na de sluiting van zijn productieactiviteiten in Sint-Petersburg in september 2022, bevestigt Toyota dat het de overdracht van zijn voertuigfabriek naar NAMI* met ingang van 31/03/2023 heeft afgerond. De overeenkomst omvat de volledige eigendomsoverdracht van de gebouwen en grond van de fabriek.'' NAMI was verantwoordelijk voor de productie van de Aurus luxe sedan en limousine die Poetin gebruikte tijdens zijn inauguratie in 2018, in samenwerking met de Russische autofabrikant Sollers.

De foto is ter illustratie en is gemaakt door Toyota.