Defensie versterkt vuurkracht met raketartillerie en langeafstandswapens

Met raketartillerie kunnen landmachteenheden vijandelijke doelen met precisie uitschakelen. Denk hierbij aan luchtverdedigings- en vuursteunsystemen, hoofdkwartieren en logistieke knooppunten. Met langeafstandswapens zijn marineschepen in staat om doelen uit te schakelen in het achterland van een tegenstander. Momenteel beschikken Nederlandse marineschepen niet over bewapening die krachtig genoeg is en ver genoeg reikt om bijvoorbeeld bunkers uit te schakelen.

Ook vanuit de lucht beschikt Nederland niet over dergelijke capaciteiten. De F-35 beschikt over bewapening voor het bestrijden van gronddoelen die relatief dichtbij liggen. De F-35 kan hiermee echter geen doelen ver in het achterland van een tegenstander aanvallen als die beschikt over een sterke luchtverdediging. Daarvoor is bewapening nodig met een groot bereik. Zij worden daarom voorzien van langeafstandsbewapening.

Van der Maat: “De oorlog in Oekraïne toont eens te meer aan dat vuursteun over korte, middellange en lange afstand essentieel is. Dat geldt op land, vanuit de lucht en vanaf zee. Met de nieuwe systemen geeft Defensie verder invulling aan de gemeenschappelijke gevechtskracht en afschrikking van de NAVO. Nederland laat hiermee zien verantwoordelijkheid te nemen door hier een sterke bijdrage aan te leveren. Bovendien komt Nederland hiermee tegemoet aan de wens om eigen raketartillerie en langeafstandswapen te bezitten, zoals staat omschreven in de Defensienota 2022.”

PULS

De landmacht krijgt nog dit jaar de beschikking over het Israëlische PULS (Precise and Universal Launch System)-systeem. Daardoor heeft Defensie voor het eerst in jaren weer eigen raketartillerie. Die is nodig voor effectieve grondgebonden vuursteun, omdat deze verder reikt, grotere ladingen heeft en sneller zijn doel kan bereiken dan de huidige vuursteunmiddelen. Op dit moment beschikt de Nederlandse vuursteun over pantserhouwitsers die tot maximaal 50 kilometer ver kunnen schieten.

Uit de onderzoeksfase voor het systeem bleek dat er 2 systemen zijn die voldoen aan de Nederlandse eisen: het HIMARS-systeem en het PULS-systeem. Het PULS-systeem onderscheidt zich op verschillende vlakken. Ten opzichte van het Amerikaanse HIMARS-systeem kan het meer raketten meevoeren. Ook zijn met het budget meer raketten in te kopen en zijn ze eerder beschikbaar. Daarnaast is PULS in de toekomst geschikt voor munitie van Europese producenten.

Een partner als Denemarken schaft de het PULS-systeem ook aan, terwijl Duitsland interesse heeft. Dit biedt perspectief op internationale samenwerking om zo de Europese autonomie te vergroten.

Tomahawk

Voor de LC-fregatten en onderzeeboten van de marine is gekozen voor Amerikaanse Tomahawk-langeafstandswapens. Dit wapen kan zowel vanaf een luchtverdedigings- en commadofregat (LC-fregat) als onderzeeboot worden gelanceerd. Het heeft een bereik van meer dan 1.000 kilometer. Na de lancering kan de gebruiker de Tomahawk een andere route naar het doel laten volgen of een ander doel toewijzen. Onder meer de Amerikaanse en Britse marines gebruiken de Tomahawk.

JASSM-ER

Voor de F-35 is eveneens gekozen voor bewapening van Amerikaanse makelij. Het gaat om de JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range). Dit wapen heeft eveneens een bereik van ongeveer 1.000 kilometer. De Amerikaanse en de Australische luchtmachten maken er al gebruik van. In Europa schaffen ook Duitsland, Finland en Polen de JASSM-ER aan.

De wapens voor de marine en de luchtmacht beschikken over stealth-eigenschappen, precisiegeleiding en een geschikte explosieve lading om goed beschermde doelen uit te kunnen schakelen. Door dit soort wapens voor de LC-fregatten, de onderzeeboten en de F-35’s aan te schaffen, krijgt Nederland bij inzet de flexibiliteit en slagkracht die nodig is om succesvol te zijn.