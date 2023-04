RDW: Ondanks groei aantal campers blijft de caravan ruim aan kop

De dagen worden langer en de temperaturen zachter. Campings openen hun poorten. Kortom: het is lente. Wéér rijden dit jaar meer campers dan voorgaande jaren op de weg. En wederom daalt het aantal caravans. Wat is de trend? En waar moet een eigenaar op letten als hij de camper of caravan van stal haalt?

De inhaalrace van campers

Er komen steeds meer campers bij. Volgens de RDW en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er op 1 januari 2023 ruim 173.657 kampeerauto’s geregistreerd in Nederland. Jolanda Woldhuis, manager voertuigregistratie; “Dat is een stijging van bijna 8% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging kan niet tippen aan die van 2021. In dat jaar werd het aantal campers mede door corona met meer dan 10% opgestuwd. Sinds 2019 is het aantal geregistreerde campers met bijna 36% gestegen. Bovendien bieden campers steeds meer comfort en luxe”.

Caravans blijven aan kop

Ondanks de groei van het aantal campers blijft de caravan ruim aan kop. Sinds 2019 zijn er weliswaar 15.589 minder caravans geregistreerd. Maar met een totaal van 406.735 is de ‘sleurhut’ nog altijd een populair rollend vakantieverblijf. En gezien de geringe afname van 4% sinds 2019, blijft de caravan -ondanks de positie achter de auto- nog lange tijd aan de leiding.

5 tips voor als de camper de stalling verlaat

1. De eigenaar moet ervoor zorgen dat de schorsing van de camper is beëindigd voordat die de weg op gaat. Dit kan de eigenaar direct doen via de website van de RDW.

2. De eigenaar moet rekening houden met de toegestane maximum massa (TMM). Is de TMM van uw camper bijvoorbeeld 3.500kg en heeft de camper een rijklaar gewicht van 3.100kg? Dan is het laadvermogen (inclusief gewicht van passagiers) maximaal 400kg.

3. De eigenaar moet altijd de bandenspanning checken, het profiel en de band controleren op eventuele scheuren.

4. De eigenaar moet rekening houden bij het beladen van een caravan met het maximale gewicht op de trekhaak (kogeldruk). Een té hoge kogeldruk zorgt voor een slechte wegligging en vermindert de werking van de remmen.

5. Wil iemand juist een camper of caravan kopen? Dan is het goed om juist ook te kijken naar de technische staat van het voertuig en niet alleen de inrichting. De koper kan ook vragen om een RDW-voertuigrapport. De eigenaar van een camper of caravan kan dit gratis aanvragen via de website van de RDW.