Overzicht betalen en ontvangen: eenvoudig inzicht in je belasting- en toeslagenzaken

Het Overzicht betalen en ontvangen: een online omgeving van de Belastingdienst waar je in één oogopslag kan zien wat je ontvangt of terug moet betalen aan belastingen of toeslagen. Even inloggen met je DigiD en je hebt inzicht in je financiële zaken. Vanaf nu zijn ook de terug te betalen toeslagen te vinden in het systeem.

Het Overzicht betalen en ontvangen ken je misschien al. Eerder gaf het twee belastingmiddelen weer: de inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet. Als je recht hebt op toeslagen, krijg je sinds 14 april óók inzicht in de terug te betalen toeslagen. Dat zijn huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het toevoegen van de te ontvangen toeslagen staat op de planning.

De aanvullingen aan Overzicht betalen en ontvangen zorgen voor een duidelijk overzicht in je belastingzaken. ‘Burgers verwachten een eenvoudig overzicht, waarbij ze hun geldzaken snel digitaal kunnen regelen. Met het Overzicht betalen en ontvangen sluiten we aan op deze wensen’, zegt Esther de Leeuw, Algemeen Directeur Klantinteractie en -Services (KI&S). Coert Kleijwegt, Algemeen Directeur Dienst Toeslagen, sluit zich daarbij aan: ‘Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Met dit overzicht zien ze direct wat ze nog terug moeten betalen, zowel aan toeslagen als belastingen!’

‘Ik vind het heel fijn dat je, waar dan ook, inzicht hebt in je belastingzaken,’ zegt Judith (deelnemer testfase) terwijl ze het Overzicht betalen en ontvangen bekijkt. ‘Bijvoorbeeld in mijn maandelijkse belastingteruggave. En de belastingaanslag over vorig jaar verwacht ik binnenkort ook te zien. Dat voelt heel toegankelijk en overzichtelijk.’

Veranderingen binnen het overzicht

Niet alleen de terug te betalen toeslagen staat op de planning. Sjoerd Tuinema, Digital Product Designer, vertelt: ‘Rond de zomer komt de optie beschikbaar om direct te betalen met iDEAL. Je hoeft dan niet meer handmatig geld over te boeken. Veel mensen vinden handmatig overboeken omslachtig, omdat je dan zelf gegevens moet invullen en een foutje kan maken. Dat is heel begrijpelijk, en maken we dan een stuk makkelijker.’

Blijven ontwikkelen

‘Op de achtergrond blijft het team werken aan uitbreidingen van het overzicht’, vertelt Sjoerd. ‘Mensen vinden het nu heel overzichtelijk, dat is ook getest. En we zien ook de behoefte om álle belastingzaken op een rij te hebben en digitaal te regelen. Dat snappen we. Het is een uitdaging om al die data beschikbaar te maken.’