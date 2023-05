Vrouw uit Ede veroordeeld voor voorbereiding van moord op ex-man

Op 19 oktober 2022 stuurde de vrouw meerdere WhatsApp-berichten naar haar buurvrouw. Hierin schreef zij dat ze haar ex-man moest vermoorden en dat ze naar hem toe ging. Zij hield haar buurvrouw via app-berichten op de hoogte van haar reisplan met het openbaar vervoer. De buurvrouw schakelde de politie in. De politie trof de vrouw bij de bushalte aan. Ze bleek een groot keukenmes bij zich te hebben. De politie hield de vrouw is aan. Op een later moment verklaarde ze dat ze zich niets meer van het voorval kon herinneren.

Planmatig

De rechtbank vindt dat sprake is van voorbereiding van moord. De vrouw ging planmatig te werk en een had mes bij zich met de bedoeling daarmee haar ex om het leven te brengen. Ook vindt de rechtbank de bedreiging bewezen, omdat de vrouw er rekening mee moest houden dat de buurvrouw de politie zou inschakelen en dat de bedreigende teksten in de apps aan de buurvrouw haar ex zouden bereiken.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De psycholoog constateerde dat de vrouw - ook tijdens het incident - aan meerdere stoornissen lijdt. Het verband tussen de stoornissen en haar handelingen kan volgens de psycholoog niet met zekerheid gelegd worden, omdat ze zelf geen herinneringen aan het incident heeft. Volgens de rechtbank was de vrouw sterk verminderd toerekeningsvatbaar toen ze de feiten pleegde. De rechtbank neemt dit mee bij de strafbepaling.

Straf lager dan de eis

De officier van justitie eiste 745 dagen celstraf, waarvan 600 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere voorwaarden De rechtbank komt tot een lager voorwaardelijk strafdeel. Daarbij houdt ze rekening met de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van de vrouw. Het onvoorwaardelijke deel van de gevangenisstraf zat de vrouw al in voorarrest uit. Zij kan daarom haar klinische behandeling vervolgen.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank legt in deze zaak een proeftijd van 3 jaar op, omdat in deze zaak wettelijk geen langere proeftijd kan worden opgelegd. De vrouw moet zich in die proeftijd aan bijzondere voorwaarden houden, waaronder (de reeds gestarte) klinische behandeling. Daarna volgt opname in een zorginstelling en begeleid wonen. Tijdens de zitting vertelde de vrouw dat zij zelf niets liever wil dan behandeling en begeleiding. Zij is zelf erg geschrokken van het incident.