Aanhoudingen rond criminele groep Bolle Jos

De politie in Turkije heeft een grootschalige operatie gehouden die gericht was op een groep rond Jos L., alias Bolle Jos. Bij de actie zou volgens het Parool de zwager van Jos zijn opgepakt. In totaal zijn 23 verdachten die aan de meest gezochte crimineel van Nederland te linken zijn werden gearresteerd.

Volgens Turkse media zijn de 23 verdachten verspreid over vijf provincies in Turkije opgepakt. De verdenking tegen hen is witwassen van gelden die verdiend zijn door de handel in cocaïne. Er zouden meerdere Nederlandse Turken tussen de verdachten zitten, waaronder een belangrijke zakenpartner van Bolle Jos. Bronnen in het milieu zeggen dat het om zijn zwager Abdullah Alp U. gaan.

Ten tijden van de operatie werd er beslag gelegd op vastgoed ter waarde van 40 miljoen euro. Tevens stuitte de politie op geld en sieraden met een geschatte waarde van vier miljoen euro. Ook werden er zogenoemde crypto telefoons aangetroffen.