Mariniers schakelen drugsboot uit met gericht vuur op buitenboordmotor

Met waarschuwingsschoten en gericht vuur wist de marine in de Caribische Zee twee drugstransporten te stoppen. 'Bij deze acties van afgelopen donderdag en vrijdagnacht is ruim 1.900 kilogram drugs onderschept', zo laat het ministerie van Defensie maandag weten.

Verdacht vaartuig

Donderdagavond kreeg de bemanning van Zr.Ms Groningen een verdacht vaartuig in het vizier. Het stationsschip zette de achtervolging in met 2 snelle FRISC’s. Aan boord zaten teams van de kustwacht en mariniers van het Fleet Marine Squadron. Op korte afstand van het verdachte vaartuig werden blauwe zwaailichten aangezet.

Gericht vuur

Daarop ging de smokkelboot er met hoge snelheid vandoor terwijl de bemanning pakketten in zee gooide. Vanaf de FRISC’s werden waarschuwingsschoten gelost. De verdachten gaven zich echter pas over nadat de buitenboordmotor met gericht vuur was uitgeschakeld. De overboord gezette pakketten zijn opgevist. Vrijdag herhaalde zich een soortgelijk scenario. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de politie van Curaçao. Eerder deze maand deed de marine ook nog een drugsvangst. Op 6 juni bij de Bovenwindse eilanden is 200 kilo drugs onderschept.

Counterdrugsoperaties

Zr.Ms. Groningen opereert sinds mei als stationsschip in het Caribisch gebied. Naast counterdrugsoperaties ondersteunt de bemanning de Kustwacht Caribisch gebied en is paraat voor humanitaire hulpverlening.