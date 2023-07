Reddingswerkers Rode Kruis en SOS Méditerranée beschoten op Middellandse Zee

Derde incident

Het is het derde incident dit jaar en past in een trend waarbij het steeds onveiliger wordt op de Middellandse Zee. Afgelopen vrijdag reageerde de crew aan boord van de Ocean Viking op een noodoproep van een kleine boot. De boot voer in internationale wateren, vlak bij Libië. Eerder die dag redden de hulpverleners daar al 46 mensen, nu kwamen zij opnieuw in actie.

Op hoge snelheid

Nadat zij elf mensen uit het water haalden op hun opblaasbare reddingsboten, kwam een patrouilleboot van de Libische kustwacht op hoge snelheid naar hen toe gevaren en begon te schieten. De kogels landden op minder dan honderd meter van de crew en de zojuist geredde personen, onder wie vijf alleenstaande kinderen. Zij probeerden op dat moment terug te keren naar de Ocean Viking.

Mensen in shock

Iedereen wist veilig de Ocean Viking te bereiken, maar mensen waren in shock door wat zij zojuist hadden meegemaakt. Reddingswerker Giannis zat op één van de opblaasbare boten die vlak bij de kustwacht voer. Hij vertelt over zijn ervaring: "De golven die de Libische patrouilleboot veroorzaakte waren zo sterk dat ik mijn rug heb beschadigd. Terwijl de boot ons achtervolgde en op ons schoot, lag de veiligheid van de crew en de geredde mensen volledig in handen van de schutter."

Gevaarlijke acties

Deze gebeurtenis staat niet op zichzelf. Het is de derde keer dit jaar dat de Ocean Viking getroffen wordt door dit soort gevaarlijke acties tijdens een reddingsoperatie. Zowel het Rode Kruis als SOS Méditerranée roepen overheden op om de veiligheid van hulpverleners te garanderen, zodat zij hun levensreddende werk kunnen doen.

Steeds gevaarlijker voor reddingswerkers

Humanitaire organisaties proberen het gat te vullen dat is ontstaan op de Middellandse Zee, door mensen in nood te redden. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het aantal mensen dat overlijdt of vermist raakt aan de zuidelijke grenzen van Europa keer op keer stijgt. Kijk naar de tragedie die zich voltrok voor de kust van Griekenland onlangs. Deze onveilige situatie is extreem zorgelijk. Daar komen incidenten zoals die van afgelopen vrijdag bij, waarbij het voor reddingswerkers steeds gevaarlijker wordt om hun werk te doen. Dat kan enkel leiden tot nog meer doden.

Al 1.728 doden op zee

'Het jaar 2023 is tot nog toe een bijzonder dodelijk jaar: al 1728 mensen kwamen om het leven terwijl zij de Middellandse Zee probeerden over te steken richting Europa. Dat is het hoogste aantal sinds 2017 – en vrijwel zeker ligt het daadwerkelijke aantal doden hoger. Daarom is het noodzakelijk dat reddingswerkers veilig hun werk kunnen doen', aldus het Rode Kruis.