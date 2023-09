1,2 miljoen euro opgehaald voor hulp na aardbeving Marokko

Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De hulporganisatie opende gironummer 6868 afgelopen zaterdagmiddag om geld op te halen voor de hulpverlening in het getroffen gebied.

Marokkaanse Rode Halve Maan

'Het gedoneerde geld gaat naar de hulp die de Marokkaanse Rode Halve Maan (zoals het Rode Kruis heet in Marokko) verleent in het rampgebied', meldt het Rode Kruis maandag. Hulpverleners helpen op dit moment met zoek- en reddingsacties in het getroffen gebied. Dat is de eerste week na een aardbeving cruciaal. Daarnaast bieden ze hulp aan de getroffenen, delen voedsel, schoon drinkwater en dekens uit en bieden medische-, eerste- en psychosociale hulp. Ook brengen hulpverleners gewonde mensen naar het ziekenhuis.

Hulpverlening op gang

De hulpverlening komt op gang in het getroffen gebied, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Marrakech. 'Het gaat om een bergachtig en onherbergzaam gebied. Inmiddels horen wij dat enkele belangrijke wegen naar de getroffen gebieden zijn vrijgemaakt. Hulpverleners van de Marokkaanse Rode Halve Maan doen er alles aan om in het hele gebied hulp te verlenen. Getroffenen hebben dringend voedsel, onderdak en water nodig', aldus het Rode Kruis.

Geen sprint, maar een marathon

De hulporganisatie is ook al bezig met hulpverlening op de langere termijn. Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis: 'De juiste hulp verlenen is geen sprint, maar een marathon. Dat weten we ook van voorgaande rampen. We brengen in kaart welke hulp er allemaal nodig is, welke goederen er al in Marokko zijn en wat er uit het buitenland moet komen.'

'Ziektes voorkomen'

Hulpverleners moeten aan de slag met een permanente verblijfplek voor mensen die hun huis kwijt zijn. Om te voorkomen dat het ramp op ramp wordt, delen ze schoon water en hygiënekits uit. Zo wil het Rode Kruis voorkomen dat er ziektes uitbreken.

Doneren

Er is nog veel meer geld nodig. Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via IBAN-nummer NL83INGB0000006868.