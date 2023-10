Nederlander omgekomen tijdens vlucht na plofkraak in Duitsland

Na een plofkraak in het Duitse Sömmerda is tijdens de vlucht een 25-jarige man uit Nederland om het leven gekomen. De plofkraak werd volgens Boevennieuws op dinsdag 26 september gepleegd door vier personen.

Het viertal ging na de plofkraak op de lucht in een Audi S8 en kwam in de rivier Unstrut terecht nadat de bestuurder de macht over het stuur had verloren ter hoogte van de plaats Riethgen. De 25-jarige man is bij dit ongeval verdronken. Twee verdachten konden direct worden aangehouden. Een derde werd na een zoektocht met een helikopter en honden gevonden en aangehouden.

De andere drie verdachten zijn Nederlanders van 19, 20 en 25 jaar oud. Bij de plofkraak werd geen buit gemaakt volgens de Duitse Justitie