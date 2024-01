Zware aardbevingen in Japan

Japan is opgeschrikt door een serie zware aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 7,6.

Door de bevingen is voor de westkust een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Inwoners van deze gebieden wordt dan ook verzocht een veilig heenkomen te zoeken in hoger gelegen gebieden. Er is veel schade gemeld aan gebouwen in de stad Niigata. Tienduizenden huishoudens in Centraal-Japan zitten zonder stroom.