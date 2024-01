Nederland stuurt opnieuw vier noodpompen naar Frankrijk om wateroverlast

Nederland stuurt opnieuw vier noodpompen naar Frankrijk vanwege de wateroverlast. Door de enorme hoeveelheid regenwater die de afgelopen tijd in Frankrijk is gevallen, heeft Frankrijk de EU om hulp gevraagd. Er is veel wateroverlast in het noorden van Frankrijk. Donderdag 4 januari vertrekt een expertteam met de noodpompen naar Frankrijk.

In november 2023 zijn er ook vier noodpompen naar Frankrijk gestuurd om te helpen met de extreme hoeveelheid regenwater. Nu is dat opnieuw nodig.

Minister Harbers: “Het heeft de afgelopen periode erg veel geregend waardoor het water in Frankrijk niet meer goed kan worden afgevoerd. Op veel plaatsen zijn rivieren al buiten hun oevers getreden. Daarom is het belangrijk om elkaar te helpen zo snel mogelijk van het water af te komen. De Nederlandse noodpompen en experts gaan naar het gebied om deze hulp te bieden.”

Vertrek naar Frankrijk

De eerste twee noodpompen vertrekken donderdag samen met twee pompexperts van Rijkswaterstaat, drie vrachtwagens en een kraan naar de Franse steden Duinkerke en Calais. De andere twee noodpompen worden waarschijnlijk zaterdag vervoerd. Elke pomp kan vijf miljoen liter water per uur verwerken.

Situatie in Nederland

In de afweging om namens Nederland pompen aan te bieden aan Frankrijk is de situatie in Nederland zelf natuurlijk meegenomen. Ook hier heeft het de afgelopen periode veel geregend. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie goed in de gaten. Op dit moment is het mogelijk om het water snel weg te voeren. In totaal heeft Nederland 20 noodpompen, waarvan er 10 vijf miljoen liter per uur kunnen verwerken en 10 drie miljoen liter per uur. De noodpompen die zijn aangeboden aan Frankrijk zijn nu in Nederland niet nodig.