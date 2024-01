Inzet van Plattelandscoaches blijkt groot succes

Utrechtse agrariërs hebben veel baat bij de hulp van een Plattelandscoach, zo blijkt uit een evaluatie van de provincie Utrecht. Plattelandscoaches begeleiden agrariërs bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf en alle zaken die daarbij komen kijken. Het project begon in 2020 als een tijdelijke impuls om agrariërs te ondersteunen en is inmiddels uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd initiatief met een beoordeling van een 8,5.

Veel agrariërs willen hun bedrijf toekomstbestendig maken, iets dat in de praktijk niet altijd even makkelijk blijkt. Om agrariërs hierbij te helpen, biedt de provincie hen een onafhankelijke plattelandscoach aan. De coaches begeleiden boeren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’ en helpen hen aan informatie over bijvoorbeeld het omvormen naar natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie maar ook persoonlijke vraagstukken of begeleiden van een bedrijfsovername.

Inzicht in zorgen en vragen

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) “De landbouwsector is en blijft ontzettend belangrijk voor onze provincie. Helaas moeten we constateren dat het voor veel agrariërs, door alle wetten en regels, steeds lastiger wordt om toekomstgerichte keuzes te maken. Als provincie willen we er graag voor zorgen dat zij de moed niet verliezen en blijven bewegen. Het is fijn dat de Plattelandscoaches hierbij kunnen helpen én dat wij op die manier beter inzicht krijgen in de zorgen en vragen van de agrarische sector. Daar kunnen wij bij de ontwikkeling van nieuwe plannen dan weer rekening mee houden.”

De resultaten

Sinds de start van het project tot april 2023, de einddatum van de evaluatie, hebben 329 agrariërs, verspreid over 25 gemeenten, een Plattelandscoach in de arm genomen. De onderwerpen die besproken worden zijn heel gevarieerd; van energietransitie tot een nieuw marktconcept en ook persoonlijke vraagstukken komen dikwijls aan bod.

Deelnemers geven zowel het project als de Plattelandscoaches zelf een hoge waardering, gemiddeld een 8,5. Met name de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de coaches worden goed gewaardeerd. Zo zegt Perry Klever van Boerderij Klever in Benschop: “Wij zijn begeleid door Plattelandscoach Wim Coenraadts en dankzij hem hebben we echt stappen kunnen maken. Je merkt duidelijk dat de coach geen dubbele agenda heeft, het belang van het bedrijf staat voorop”.

74% van de deelnemers geeft aan dat het vooraf beoogde resultaat bereikt is. De kans dat een deelnemer een andere agrariër de inzet van een Plattelandscoach aanbeveelt is 92%.

Aanmelden

De eerste 25 coachuren worden volledig door de provincie betaald. Tegen een kleine vergoeding kan dit met nog eens 18 uur uitgebreid worden. Aanmelden voor het project kan door het formulier op LaMi in te vullen