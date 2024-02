Google gaat advertenties van loodgieters weren

Google laat vanaf 22 februari geen advertenties meer zien voor loodgieters. Het platform wil zo voorkomen dat consumenten worden opgelicht door malafide loodgieters. Op zoek naar een loodgieter zien consumenten vaak alleen de zoekresultaten die bovenaan staan. Die zijn in veel gevallen afkomstig van malafide bedrijven. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is blij met de maatregel. ‘Via Google komen mensen te vaak terecht bij onbetrouwbare bedrijven, die er niet voor terugschrikken om hun klanten te intimideren en op te lichten.’ Loodgieters blijven wel vindbaar via Google, maar adverteren is niet meer mogelijk.

Te snel een loodgieter kiezen

Consumenten die een lekkage hebben, een verstopt toilet of geen warm water, willen snel geholpen worden. Ze nemen vaak niet de tijd om recensies te bekijken en bellen het eerste bedrijf dat op Google zichtbaar is. Oplichters maken hier gebruik van door advertenties in te kopen die bovenaan te zien zijn. Doekle Terpstra waarschuwt dat het nog steeds mogelijk is om via Google bij een oplichter terecht te komen. ‘Ook zonder advertenties zullen de onbetrouwbare bedrijven in de zoekresultaten opduiken. Wil je zeker zijn van een deskundige én eerlijke loodgieter, dan is het verstandiger om te kijken op technieknederland.nl en te klikken op Vind een vakman in de buurt.’

Steeds meer meldingen

Techniek Nederland heeft de afgelopen jaren steeds meer meldingen ontvangen van consumenten die te maken kregen met malafide loodgieters. Doekle Terpstra: ‘Vaak gaat het om schrijnende gevallen. Met name ouderen worden aan de deur gedwongen om een torenhoge rekening te betalen.’ Ook online worden oplichters steeds brutaler. Er zijn gevallen bekend waar malafide bedrijven de websites hebben nagebouwd van loodgieters die zijn aangesloten bij Techniek Nederland.

Goed voor het imago

Naar aanleiding van het grote aantal meldingen over oplichters heeft Techniek Nederland de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verzocht om maatregelen te nemen. Dat is nu gebeurd. Doekle Terpstra: ‘Onze leden zijn vakbekwame, erkende loodgieters. Zij hebben last van de oplichters. Als Google de advertenties van deze bedrijven gaat weren, is dat goed voor het imago van de branche.’

4 tips om een betrouwbare loodgieter te vinden

1. Vraag eerst na of er iemand is die een loodgieter in de buurt kent, met wie hij of zij goede ervaringen heeft.

2. Controleer of dit bedrijf lid is van Techniek Nederland. Dat is na te gaan op technieknederland.nl (vind een vakman)

3. Vraag in het eerste telefoongesprek met het bedrijf direct naar de kosten. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.

4. Kijk op de website van een loodgieter altijd of het logo van Techniek Nederland zichtbaar is. Leden van Techniek Nederland hebben de juiste kennis en apparatuur in huis. Er is bovendien altijd de mogelijkheid aan de bel trekken bij de onafhankelijke Geschillencommissie, als er een meningsverschil ontstaat over de prijs of de kwaliteit van het geleverde werk.